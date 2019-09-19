В саратове сотрудницу сотовой компании заподозрили в нарушении тайны переписки

В Саратове сотрудница филиала одного из операторов сотовой связи стала фигурантом уголовного дела о нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан (ч. 2 ст. 138 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, в марте и апреле, используя свое служебное положение, женщина осуществила доступ к информации о входящих и исходящих телефонных соединениях абонента, без его согласия и разрешения суда, после чего сфотографировала полученную информацию на мобильный телефон и передала ее третьему лицу посредством мессенджера.

Неправомерные действия подозреваемой были пресечены УФСБ по Саратовской области.

Марина Ковалева