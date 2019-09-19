Глава Балахнинского района не смог оспорить штраф за задержку оплаты контакта

Балахнинский городской суд оставил в силе штраф в размере 30 тыс. руб., назначенный главе Балахнинского района Алексею Левковичу за нарушение сроков оплаты контракта по поставке компьютерной техники для нужд администрации. Как сообщается на сайте суда, вышестоящая инстанция также отказала в отмене штрафа. Решение суда вступило в законную силу.

Алексей Левкович был оштрафован в марте 2019 года по постановлению заместителя руководителя нижегородского управления ФАС. Глава Балахнинского района в суде пытался оспорить такое решение, указывая, что причиной задержки платежей стало отсутствие средств в бюджете района. Он настаивал, что это объективная причина, которая от его действий не зависела, следовательно, его вины нет.

Анастасия Еремина