В Оренбурге директор предприятия выплатил 12,5 млн рублей причиненного ущерба

В Оренбурге суд взыскал с директора ЗАО «Адамовское» 12,5 млн руб. в доход регионального Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщает прокуратура области.

Как установил надзорный орган, еще в 2017 году директор предприятия сформировал и направил пакет поддельных документов для получения субсидий на приобретение высокотехнологичного оборудования для убоя скота и переработки мяса. Минсельхоз выплату субсидий одобрил, однако на самом предприятии о выделенных денежных средствах не знали и необходимые документы не готовили.

После повторного иска от прокуратуры в мае этого года суд взыскал с предпринимателя всю сумму причиненного ущерба.

Алена Смирнова