Реставрация живописи ростовского кафедрального собора завершена на 97%

В Ростове на 97% завершили реставрацию живописи кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Площадь живописных работ, включая монументальную живопись, более 8 тыс. кв. м. В храме провели полую реконструкция кровли и усилили все несущие конструкции. Обновление окон проведено в соответствии с их историческом видом. Кроме того, в здании уже заменили все инженерные коммуникации и установили автономный энергоцентр. В сооружениях подворья также провели реконструкцию. Сейчас завершается реставрация колокольни.

«За 160 лет своей истории в соборе не было таких грандиозных реставрационных работ, даже после Великой Отечественной войны, во время которой, как известно, собор сильно пострадал. Сейчас внутри храма воссоздан первоначальный исторический облик, который реставраторы обнаружили под слоями штукатурки», - передает пресс-служба слова главы Донской митрополии владыки Меркурия.

Для полного завершения работ осталось покрыть металлом карнизы и элементы фасада храма и установить внутреннее убранство собора. На территории подворья предстоит завершить укладку тротуарной плитки, смонтировать ограждение, а также довести до конца благоустройство Соборной площади.

Напомним, реставрацию собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове начали в 2013 году. Стоимость работ составила около 1 млрд руб. В январе этого года губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на завершение реконструкции собора выделят 176 млн рублей из бюджета области. Глава региона подчеркнул, что средства направят на основании того, что собор является объектом культурного наследия.

Дарья Голякова