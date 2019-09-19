В Екатеринбурге изъяли более 80 тысяч литров контрафактного алкоголя

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии обнаружили в Екатеринбурге подпольный цех по изготовлению суррогатного алкоголя, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники полиции изъяли 81 тыс. л контрафактного алкоголя. Предварительная сумма ущерба составляет 29 млн руб.

В ведомстве рассказали, что в складском помещении обнаружены готовая к реализации продукция, производственное оборудование, комплектующие материалы, рулоны с этикетками и пустая тара. На двух автоматических и одной кустарной линии розлива работали 26 иностранных граждан, разрешения на работу в России у них не было. В отношении них составлен административный протокол по факту незаконной трудовой деятельности (18.10 КоАП РФ) с последующим выдворением из страны, а также уголовное дело по факту производства немаркированной алкогольной продукции (ч.6 ст.171.1 УК РФ).

Елена Горшкова