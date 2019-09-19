Utair оспорила штраф за продажу 11 билетов двум детям-инвалидам

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отменил административный штраф авиакомпании Utair, которая продала матери двух детей-инвалидов из Хабаровского края 11 билетов на рейс Курган — Москва. Решение суда признано незаконным, говорится в материалах, размешенных в картотеке суда.

В суде Utair заявила, что компания продавала не девять авиабилетов для перевозки одного ребенка, а один билет был продан на перевозку одного больного ребенка, перевозимого на носилках. Со ссылкой на правила перевозки больных пассажиров удалось доказать, что специалисты верно рассчитали тариф. «Порядок применения авиакомпанией тарифа при продаже авиабилета на перевозку носилочного больного ребенка по маршруту Курган – Москва полностью соответствовал установленным авиакомпанией условиям и порядкам, а также положениям законодательства. Завышения стоимости провозной платы, то есть примененного тарифа, судом при рассмотрении дела не установлено», - говорится в решении суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», хабаровчанка Наталья Гуменная в феврале летела с семилетними близнецами-инвалидами в Центр имени Илизарова на операцию по квоте Минздрава в Курган с пересадкой через Москву. В авиакомпании Utair вынудили женщину оплатить 11 билетов на рейс. В итоге перелет обошелся в 60 тыс. руб. — часть денег женщине пришлось взять в кредит и занять у родственников.

Наталья Гуменная обратилась к уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой с просьбой дать оценку ситуации. А также подала заявление в транспортную прокуратуру о неправомочных действиях авиакомпании Utair. Было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей). Компанию оштрафовали на 50 тыс. руб.