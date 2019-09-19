В Краснодаре ко Дню города открыли Офицерский бульвар

Работы по благоустройству зеленой зоны, расположенной по ул. Офицерской между ул. Рашпилевской и ул. им. Дзержинского в краевой столице закончены, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. «Если раньше в этом месте были запущенные заросли, то теперь здесь можно отдыхать с комфортом. Рядом с бульваром расположена школа, теперь ученикам путь в к ней стал явно лучше и безопасней, - здесь установлены четыре камеры видеонаблюдения», - отметил мэр города Евгений Первышов.

Рабочие уложили на Офицерском бульваре 2,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, установили 34 лавочки, сделали уличное освещение, устроили велодорожки. При благоустройстве территории были максимально сохранены существующие зеленые насаждения, кроме того в октябре здесь собираются посадить 87 новых деревьев и около 4 тыс. кустарников.

Работы по благоустройства бульвара начались 10 июня. Обновление территории было профинансировано в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Андрей Ульченко