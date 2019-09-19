Профильный комитет гордумы Перми поддержал отмену ЕНВД

Комитет Пермской городской думы по бюджету и налогам рассмотрел вопрос от отмене действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). По данным начальника департамента финансов администрации Перми Веры Титяпкиной, досрочная отмена ЕНВД создаст равные условия для предпринимателей. Кроме того, в рамках досрочной отмены ЕНВД муниципалитет получит из краевого бюджета дотацию порядка 1 млрд руб. Эти средства могут быть распределены на выполнение нацпроекта по расселению ветхого и аварийного жилья, повышение зарплат работникам культуры и допобразования, выплаты многодетным семьям.

Пять членов комитета поддержали отмену ЕНВД, один высказался против.