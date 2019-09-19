Все вместе на новом месте

27 и 28 сентября дизайн-центр WEST проведет в Ростове очередной «Форум профессионалов» — крупнейшее и наиболее известное на Юге России мероприятие, посвященное теме интерьерного дизайна. Программа включает в себя выступления российских и зарубежных экспертов в различных сферах: от отделочных материалов до источников вдохновения для создания уникальных интерьеров. Главным событием форума станет торжественное открытие дизайн-центра WEST на новой площадке в центре города.



Форум профессионалов в сфере дизайна интерьеров пройдет в Ростове 27-28 сентября. Аналогов у этого мероприятия нет: форум остается единственной на юге масштабной площадкой, на которой федеральные и зарубежные эксперты делятся своим богатым опытом в сфере интерьерных решений и ведения бизнеса. Благодаря этому число участников форума увеличивается ежегодно.

Наряду с техниками, трендами и решениями в сфере дизайна интерьеров на «Форуме профессионалов» демонстрируются актуальные интерьерные материалы и аксессуары. Так, в нынешнем году в мероприятии участвуют фабрики мягкой мебели O`PRIME и дверей CREDA, производитель светодиодного оборудования Arlight, салон сантехники «Баден Баден» совместно с компанией Grohe, Чебоксарская фабрика дверей, а также производитель кирпича ручной формовки Tonstein и постоянный партнер форума — компания Kuppersbusch, выпускающая премиальную бытовую технику.

Дизайн-центр WEST традиционно проводит «Форум профессионалов» осенью, в годовщину своего основания. В нынешнем году WEST отмечает пятую годовщину работы на рынке. В честь этой важной вехи своей истории, а также переезда на новую, более удобную для партнеров и покупателей площадку дизайн-центр проведет в рамках «Форума профессионалов» торжественные мероприятия, в том числе — яркую церемонию открытия на новом месте - в центре Ростова, на пр. Нагибина, 30А.

Решение руководства WEST о смене площадки поддержали его арендаторы. Новое местоположение удобно для их партнеров - дизайнеров и архитекторов, многие из которых проводят встречи и мероприятия - лекции, мастер-классы и т. п. - на базе дизайн-центра. Кроме того, площадка на пр. Нагибина располагает большой удобной парковкой и, в целом, более комфортна для покупателей. И, наконец, теперь дизайн-центр располагается в непосредственной близости от современных отелей - «Топос» и Amaks.

Новое местоположение дизайн-центра WEST имеет ряд важных преимуществ с точки зрения организации пространства для работы арендаторов. Проектировщики удачно связали воедино пространственные блоки различного назначения: этаж, который занимает собственно дизайн-центр, ориентированный в первую очередь на работу с дизайнерами, мебельный салон AP Home, а также шоу-румы, ассортимент которых после переезда значительно расширился за счет современных интерьерных и отделочных материалов.

Решение о переезде также поддержали ведущие эксперты в области дизайна интерьеров. В программе «Форума профессионалов» запланированы выступления множества авторитетных спикеров. На открытии новой площадки дизайн-центра выступит главный редактор журнала «ELLE Decoration Россия» Алексей Дорожкин. Обладатель медали «Женщина в дизайне», кандидат искусствоведения, член ЮНЕСКО, доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-производственной академии Ксения Бандорина выступит перед участниками мероприятия с лекцией на тему: «Не учи историю — используй ее! Тренд ретроспективизм: история дизайна как новый источник вдохновения». Выступление эксперта по мотивации, речи и техникам влияния основателя ростовской «Школы речи» Елены Варданян будет посвящено тому, как бизнесу выгодно презентовать себя клиенту и выделиться среди конкурентов. Оно получило название: «Я ль на свете всех милее, всех прекрасней и белее?».

Среди международных экспертов, которых в нынешнем году ждут на форуме, — дизайнер интерьеров из Стокгольма, креативный директор собственной студии MONOGRAM Катя Карлинг. Она расскажет представителям архитектурно-дизайнерского сообщества Юга России о новых трендах в скандинавском жилом дизайне. Выступление будет основано на материалах тренд-семинара для шведских дизайнеров Storatrenddagen, который в январе прошел в Стокгольме.

Московские архитекторы Алексей Вязьминов, основатель старейшей столичной архитектурной мастерской «А+А», и Евгений Коблов - автор собственного архитектурного блога - предложат коллегам обсудить «Дизайн интерьера по правилам и без».

Также на форуме будут широко представлены новые материалы и аксессуары для интерьерного дизайна. Среди выступлений, посвященных этой теме, запланирована лекция «Новый поворот: что стоит за успехом?» главного редактора ELLE Russia в 1996-2016 годах, а ныне — амбасадора итальянских премиальных акриловых красок Daler&Rowney, художника Елены Сотниковой. Кроме того, свои товары представят многочисленные партнеры из числа арендаторов дизайн-центра WEST.

«Форум профессионалов» — полезное с профессиональной точки зрения и очень яркое мероприятие с сильной развлекательной составляющей. Благодаря ему у участников интерьерного рынка появляется возможность активно общаться между собой, заводить новые знакомства, обмениваться опытом, заключать деловые соглашения и устанавливать дружеские связи.