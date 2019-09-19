В Новосибирске пройдет акция против надвигающейся экологической катастрофы

Мэрия Новосибирска согласовала проведение шествия и митинга в рамках общероссийской акции протеста школьников и студентов, посвященной борьбе с надвигающейся экологической катастрофой. Об этом сообщила координатор акции в Новосибирске Александра Шугай.

Шествие пройдет днем 21 сентября по центральной улице города — Красному проспекту. Предполагается, что придут до 100 человек. «Происходят глобальные изменения климата. Нужно уже сейчас вводить государственные программы по уменьшению выбросов СО2 и по обеспечению мер безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций, которых будет намного больше»,— сказала Александра Шугай.

Общероссийская акция проводится в поддержку международной Global Climate Strike, ее поддерживает российское отделение «Гринписа». По данным молодежного движения Fridays For Future, митинги и массовые пикеты пройдут 20 сентября в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Сочи и Кирове, одиночные пикеты — в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Гусе-Хрустальном. В Москве власти не согласовали митинг и массовый пикет.

Движение Fridays For Future появилось после того, как 15-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг в августе 2018 года начала проводить одиночные забастовки с требованием начать борьбу с изменением климата. Теперь учащиеся школ и университетов каждую пятницу выходят на забастовки, чтобы повлиять на политику властей в области климатических изменений.

Юлия Сасевич