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В Новороссийском транспорте запустили бесконтактную оплату проезда

В общественном транспорте Новороссийска «Сбербанк» запустил проезд оплаты бесконтактными картами. Для этого автобусы и троллейбусы МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» оборудовали специальными терминалами.

«Проект «Безналичный транспорт» является совместным решением «Сбербанка», ООО «Удобный маршрут» и ООО «КосКом», сервис реализован в ряде городов Кубани.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Сбербанк», внедрение безналичных платежей в общественном транспорте позволяет пассажирам быстро и безопасно оплачивать проезд.

Елена Рыжкова


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