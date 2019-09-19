В Марксе преступление об изнасиловании несовершеннолетней раскрыли спустя 20 лет после его совершения

Находящийся в местах лишения свободы уроженец Маркса стал обвиняемым по уголовному делу об изнасиловании несовершеннолетней, совершенном более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По версии следствия, 20 июня 1999 года злоумышленник увидел на одной из улиц города троих девочек, он попросил их помочь вызвать к нему возлюбленную, которой родители запрещают с ним общаться. История была вымышленной. Одна из подростков согласилась. Оказавшись в безлюдном месте, преступник повалил ее на землю и изнасиловал. После чего скрылся. Девочка рассказала о случившемся родителям, те обратились в правоохранительные органы.

Долгое время личность злоумышленника не устанавливалась. Однако благодаря тому, что с места преступления был изъят его биологический материал, в последствии. С развитием криминалистической экспертизы, удалось выделить из него ДНК и поставить на геномный учет.

В 2017 году, после того, как злоумышленник совершил очередное преступление после половой свободы, его задержали. При проверке его ДНК по геномной базе выяснилось. Что он причастен и к преступлению 1999 года.

Известно, что он неоднократно был судим.

Марина Ковалева