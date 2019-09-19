Новый Mercedes-AMG GT станет полноприводным гибридом

Компания Mercedes-Benz может превратить новое поколение спорткара Mercedes-AMG GT в полноприводный гибрид, сообщает Autocar.

По данным издания, автомобиль получит доработанный 4-литровый бензиновый турбированный V8, который будет дополнен фирменной гибридной составляющей EQ Boost. Также у машины доработают ходовую часть, чтобы сделать возможным использование полного привода в отдельных модификациях спорткара.

Премьера нового Mercedes-AMG GT должна состояться в 2021 году. Модель по-прежнему будет предлагаться в виде купе и родстера.