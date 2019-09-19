В Ростове сотрудника налоговой инспекции подозревают в получении взятки

Заместителя начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области подозревают в получении взятки через посредника (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК) РФ , сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Вместе с ним задержали жителя Ростова, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, 16 сентября этого года сотрудник налоговой службы получил через посредника от руководителя строительной фирмы взятку в размере 500 тыс. руб. Взамен замначальника инспекции должен был не принимать мер по выявленным в ходе налоговой проверки нарушениям.

Оперативники задержали подозреваемых с поличным. Судом избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

Дарья Голякова