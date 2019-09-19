Спикером Осинской думы стал экс-глава города

На первом заседании нового созыва думы Осинского городского округа депутаты выбрали председателя представительного органа. Им стал бывший глава Осы Михаил Алатырев. Его поддержали 9 из 15 народных избранников. За альтернативного кандидата Ивана Сапожникова проголосовали два депутата. Напомним, депутаты краевого парламента поддержали инициативу о реорганизации поселений Осинского района в единый городской округ в феврале этого года. Выборы в думу городского округа состоялись 8 сентября.