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Спикером Осинской думы стал экс-глава города

На первом заседании нового созыва думы Осинского городского округа депутаты выбрали председателя представительного органа. Им стал бывший глава Осы Михаил Алатырев. Его поддержали 9 из 15 народных избранников. За альтернативного кандидата Ивана Сапожникова проголосовали два депутата. Напомним, депутаты краевого парламента поддержали инициативу о реорганизации поселений Осинского района в единый городской округ в феврале этого года. Выборы в думу городского округа состоялись 8 сентября.

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