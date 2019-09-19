В Самаре бывший судебный пристав обвиняется в служебном подлоге на 15,8 млн рублей

Экс-глава межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов по Самаре регионального УФССП Елена Дедова предстанет перед судом. Женщине инкриминируется служебный подлог (ч. 2 ст. 292) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«В 2017 году Дедова, желая искусственно улучшить статистические показатели результативности своей работы и работы вверенного ей структурного подразделения, внесла заведомо ложные сведения в 18 506 исполнительных производств, о поступлении денежных средств в счет оплаты долга по исполнительным производствам без наличия законных на то оснований»,– говорится в сообщении.

Сумма задолженности по исполнительным производствам превысила 15,8 млн руб. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в федеральный суд Железнодорожного района Самары.

Георгий Портнов