Совет народных депутатов Кузбасса предложили переименовать

Совет народных депутатов Кемеровской области до конца 2019 года планируется переименовать в законодательное собрание. Соответствующий законопроект накануне внесла группа депутатов регионального парламента.

Законопроект подразумевает внесение поправок в региональный устав: по всему документу заменяются слова «совет народных депутатов» на «законодательное собрание». В случае принятия закон вступит в силу с 1 декабря 2019 года, но не ранее чем по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Среди разработчиков поправок указаны 17 депутатов, в том числе спикер кузбасского парламента Вячеслав Петров, вице-спикер Юрий Скворцов, глава комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Алексей Зеленин и др. Во фракцию «Единой России» входят все инициаторы переименования, кроме господина Скворцова (Патриоты России) и Сергея Ващенко («Справедливая Россия»).

Юрий Зуев