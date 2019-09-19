Суд отказал мэрии Челябинска в рассрочке выплаты 576 млн рублей долга

Арбитражный суд Челябинской области отказал администрации регионального центра в предоставлении трехлетней рассрочки выплаты задолженности обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт» в размере 576,1 млн руб. Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 21 мая суд в рамках дела о банкротстве предприятия взыскал с муниципального образования «город Челябинск» 576,1 млн руб. в пользу «Челябавтотранса» в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

На последнем заседании Челябинской гордумы в бюджет муниципалитета были внесены изменения, предусматривающие выделение 576,1 млн руб. для исполнения судебного акта. Чиновники рассчитывали, что поправки, как подтверждение платежеспособности города, позволят получить трехлетнюю рассрочку. В случае неодобрения сотрудники мэрии планировали обратится к правительству региона за бюджетным кредитом или единовременной дотацией.