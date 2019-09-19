В Краснодаре в школах и детсадах из-за ветра запретили занятия на улице

К вечеру 18 сентября в Единую дежурно-диспетчерскую службу от жителей краевой столицы поступило 17 сообщений об упавших из-за сильного ветра крупных ветвях и деревьях, а также о двух рухнувших башенных кранах, информирует пресс-служба мэрии Краснодара. В том числе ветви и деревья обрушились на площадки четырех детских садов и двух школ. На стройке по ул. Восточно-Кругликовская, 38 упал башенный кран, еще одно сообщение об обрушении крана по ул. им. Гассия не подтвердилось. Пострадавших нет.

Порывы ветра в Краснодаре 18 сентября достигали 20 м/с. Вчера и сегодня в детсадах и школах прогулки и занятия на свежем воздухе были отменены. К 22 часам ветви и деревья убраны по 9 адресам. Остальные вывезут сегодня.

По информации Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 19 сентября в краевой столице ожидается ветер скоростью 6–11 м/с, вечером и ночью порывами до 15–20 м/с, днем 12–17 м/с.

Андрей Ульченко