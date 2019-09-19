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Федеральный Бизнес-форум «Наше дело-Ресторан. Отель» 24 сентября

24 сентября в Перми состоится Федеральный Бизнес-форум «Наше дело-Ресторан.Отель», в котором примут участие более 200 рестораторов и отельеров Пермского края.

Приглашаем Вас принять участие в крупнейшем событии для рынка HoReCa&Hospitality, который ежегодно проходит в 6 городах России:

Федеральный Бизнес-Форум «Наше дело-Ресторан.Отель»

www.eventmake.ru

Место: AMAKS HOTEL, г. Пермь, Монастырская, 43

Количество участников: 250+

Участие для рестораторов и отельеров: Без Оплаты, по предварительной регистрации.

В программе мероприятия:

• Конференция с участием лучших спикеров в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса

• Выставка поставщиков в рамках Бизнес-форума

• Мастер-классы от лучших Шефов Москвы и Пермского края

• Общение с коллегами в отрасли, полезные бизнес-контакты

• Розыгрыши призов и многое-многое другое.

Программа «Наше дело-Ресторан» / Пермь http://eventmake.ru/business-forums/business-forums_406.html?id=1

Программа «Наше дело-Отель» / Пермь http://eventmake.ru/business-forums/business-forums_407.html?id=1

СПРАВКА

Бизнес-форум "Наше дело-Ресторан.Отель" проходит уже 14 лет по всей России: Нижний Новгород, Казань, Уфа, Самара, Екатеринбург, Чебоксары, Тюмень, Калининград и др. В Перми состоится впервые.

Короткий видео-ролик о проекте (на примере Татарстана) https://www.youtube.com/watch?v=AT48D4qHbCU

По итогам мероприятия каждый участник получит готовые инструменты по ведению бизнеса, множество деловых контактов и большой заряд «предпринимательской энергии»! Успевайте подать заявку на участие, количество мест ограничено!

Форум В Контакте: https://vk.com/nneventmake

Форум в Facebook: https://www.facebook.com/CompanyEventMake/

Присоединяйтесь!

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