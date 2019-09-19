Федеральный Бизнес-форум «Наше дело-Ресторан. Отель» 24 сентября

24 сентября в Перми состоится Федеральный Бизнес-форум «Наше дело-Ресторан.Отель», в котором примут участие более 200 рестораторов и отельеров Пермского края.
Приглашаем Вас принять участие в крупнейшем событии для рынка HoReCa&Hospitality, который ежегодно проходит в 6 городах России:
Федеральный Бизнес-Форум «Наше дело-Ресторан.Отель»
www.eventmake.ru
Место: AMAKS HOTEL, г. Пермь, Монастырская, 43
Количество участников: 250+
Участие для рестораторов и отельеров: Без Оплаты, по предварительной регистрации.
В программе мероприятия:
• Конференция с участием лучших спикеров в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса
• Выставка поставщиков в рамках Бизнес-форума
• Мастер-классы от лучших Шефов Москвы и Пермского края
• Общение с коллегами в отрасли, полезные бизнес-контакты
• Розыгрыши призов и многое-многое другое.
Программа «Наше дело-Ресторан» / Пермь http://eventmake.ru/business-forums/business-forums_406.html?id=1
Программа «Наше дело-Отель» / Пермь http://eventmake.ru/business-forums/business-forums_407.html?id=1
СПРАВКА
Бизнес-форум "Наше дело-Ресторан.Отель" проходит уже 14 лет по всей России: Нижний Новгород, Казань, Уфа, Самара, Екатеринбург, Чебоксары, Тюмень, Калининград и др. В Перми состоится впервые.
Короткий видео-ролик о проекте (на примере Татарстана) https://www.youtube.com/watch?v=AT48D4qHbCU
По итогам мероприятия каждый участник получит готовые инструменты по ведению бизнеса, множество деловых контактов и большой заряд «предпринимательской энергии»! Успевайте подать заявку на участие, количество мест ограничено!
Форум В Контакте: https://vk.com/nneventmake
Форум в Facebook: https://www.facebook.com/CompanyEventMake/
Присоединяйтесь!