Федеральный Бизнес-форум «Наше дело-Ресторан. Отель» 24 сентября

СПРАВКА

Бизнес-форум "Наше дело-Ресторан.Отель" проходит уже 14 лет по всей России: Нижний Новгород, Казань, Уфа, Самара, Екатеринбург, Чебоксары, Тюмень, Калининград и др. В Перми состоится впервые.

Короткий видео-ролик о проекте (на примере Татарстана) https://www.youtube.com/watch?v=AT48D4qHbCU

По итогам мероприятия каждый участник получит готовые инструменты по ведению бизнеса, множество деловых контактов и большой заряд «предпринимательской энергии»! Успевайте подать заявку на участие, количество мест ограничено!

Форум В Контакте: https://vk.com/nneventmake

Форум в Facebook: https://www.facebook.com/CompanyEventMake/

Присоединяйтесь!