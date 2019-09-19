В Ростове бывшего таможенника будут судить за посредничество в крупной взятке начальнику

Бывшего работника таможенных органов из Ростова будут судить за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере предусмотренных (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и покушение на мошенничество в крупном размере (покушение на мошенничество в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, подсудимый летом прошлого года работал таможенным брокером и передал начальнику отдела Южного таможенного управления взятку в 3 млн руб. от представителя коммерческой организации. За эти деньги в сумму таможенной стоимости экспортируемого компанией металлолома почти не вносили корректировки.

Кроме того, подозреваемый пытался обманом похитить 1 млн руб. у представителя коммерческой организации якобы на взятку руководителям Южного таможенного управления. Но довести задуманное до конца подозреваемому не позволили правоохранители.

За посредничество во взяточничестве бывшему таможеннику грозит от 7 до 12 лет колонии, а за попытку мошенничества — до 6 лет.

Дарья Голякова