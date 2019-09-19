Пенсионеру из Ижевска грозит лишение свободы за кражу детской обуви и поделок в магазине

63-летнего пенсионера из Ижевска подозревают в краже детской обуви и поделок из ячейки хранения в магазине. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище). За совершенное преступление мужчине грозит лишение свободы на строк до пяти лет, сообщает УМВД России по Ижевску.

Установлено, что в один из магазинов на ул. Майской пришла женщина за покупками. Она оставила пакет с детской обувь и поделками в ячейке для хранения вещей. Затем, совершив покупки, она вышла из торгового зала и обнаружила пропажу вещей, оставленных в ящике. После чего потерпевшая обратилась в дежурную часть отдела полиции №2 по Октябрьскому району. Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Похищенное имущество изъято.