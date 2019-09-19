Число многодетных семей в регионе за год увеличилось на 1700 Сейчас трех и более детей воспитывают 25700 нижегородских семей.

Для стимулирования многодетности государственными органами предпринимаются определенные меры.

Для стимулирования многодетности государственными органами предпринимаются определенные меры. Одна из важнейших – выплата материнского капитала.

В то же время предпринимаются усилия для поддержки и тех семей, в которых появляется первый ребенок. В частности, планируется, что материальное пособие будет выдаваться на детей до трех лет при среднедушевом доходе семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Аналогичные изменения планируется для семей, в которых рождаются третий и последующие дети. В настоящее время при рождении четвертого или последующего ребенка пособие назначается только при условии, что ранее семья данным правом не воспользовалась, однако в 2020 году это ограничение планируют снять. В результате выплаты смогут получить и те, кто ранее уже успел воспользоваться этим правом.