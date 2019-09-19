Первую очередь проблемного ЖК «Райки» планируется сдать в ноябре

В Пензе готовность проблемного ЖСК «Маяковский на 358 квартир составляет 90%, ЖСК «Единый» достраивается без заключения договора с подрядчиком. Долгострои региона обсуждали на встрече представителей исполнительных органов власти, строительных организаций и председателей кооперативов. «Маяковский» начинало строить АО «Декор-Трейд», и «Единый» - «Пензастрой».

Дома достраиваются в рамках закона Пензенской области, в соответствии с которым подрядной организации, завершающей строительство, предоставляются субсидия из областного бюджета или земельный участок.

ЖК «Маяковский» достраивает ООО «Земстройинвест». На следующей неделе на объекте планируют начать подключение коммуникаций. Подрядчик получит субсидию.

Договор по достройке ЖСК «Единый» с подрядчиком не заключается, в связи с судебным разбирательством, однако работы на объектах ведутся.

Дом на улице Ново-Казанской (ООО СК «Новое решение») находится в высокой степени готовности, вопросы о предоставлении подрядчику земельных участков обсуждаются с администрацией Пензы.

Дом на улице 8 Марта достраивает ООО СК «Термодом». Его планируют сдать в начале 2020 года.

Строительство ЖК «Райки» будет субсидировано из областного бюджета. Первую очередь дома на 179 квартир и шесть встроенных нежилых помещений ведет «Термодом». Сдача объекта запланирована на ноябрь этого года, вторую очередь достраивает ООО «Пенза-Стройком». Ведется кладка 15-го этажа, на объекте работают 12 человек. Планируется сдать этот объект в третьем квартале 2020 года.

Первую очередь ЖК «Лукоморье», готовность которого составляет 95%, достраивает ООО «Энтазис», которому будут предоставлены земельные участки. Способ достройки – предоставление земельных участков. «Объем работы остался небольшой. Есть проект на достройку, есть ее цена», - уточнил губернатор Иван Белозерцев.

Достройкой второй очереди ЖК «Лукоморье» занимается ООО «Новострой». На объект вышли 12 строителей. Завершена отделка фасада, ведутся внутренние работы. Кооперативу необходимы средства на подключение объекта к коммуникациям. Их планируется получить от продажи свободных помещений.

Иван Сергеев