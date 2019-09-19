Краснодарскую гимназию №87 модернизируют

До конца 2019 года в школе №87 на ЮМР начнут строительство нового корпуса на 300 мест. Проект проходит государственную экспертизу. Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на строительство корпуса пройдут в ближайшие месяцы.

Как рассказал директор департамента строительства Краснодара Артём Аганов, строительство планируется на участке площадью 2,3 га. Новое здание будет соединено с основным корпусом отапливаемой переходной галереей. В нем разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок. Кроме того, в школе планируется создать новое современное спортивное ядро для занятий физкультурой.

Сейчас в гимназии учится 2 тыс. учеников.

Елена Рыжкова