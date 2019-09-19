Семья Глушковых не смогла взыскать 3 млн рублей по иску к СМИ о защите репутации

Апелляционный суд оставил без изменений решение Балахнинского городского суда, который отказал родственникам заочно арестованных в России бывшего депутата земского собрания Владимира Глушкова и бывшего депутата нижегородского парламента Александра Глушкова во взыскании 3 млн руб. с портала «Балахна.ру». в качестве компенсации морального вреда по иску о защите чести и достоинства. Решение вступило в законную силу, сообщается на сайте суда.

Напомним, поводом для иска послужила публикация на сайте «Балахна.ру» от 7 декабря 2018 года под заголовком «Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации г.Балахны по факту превышения должностных полномочий». В тексте говорилось, что «Глушковы вели переговоры о предоставлении им политического убежища в Грузи за взятку 300 тыс. долларов». Семья Глушковых посчитала, что в тексте содержатся не соответствующие действительности сведения, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию всех членов семьи. Истцы требовали присудить компенсацию в размере 1 млн руб. каждому – двум братьям Глушковым и жене Владимира Глушкова. Суд в удовлетворении требований отказал.

Добавим, что ранее семья Глушковых подала аналогичный иск к ООО «Сеть городских порталов», сумма требований составила 2 млн руб. Ответчики заявили, что претензии к ним не относятся, потому что они цитировали коллег.

Братья Глушковы обвиняются в мошенничестве при реконструкции автостанции в Балахне и в получении взяток. Их заочно арестовали в России в 2018 году. В августе бывшие депутаты были задержали в Грузии, а в ноябре Служба госбезопасности Грузии (СГБ) объявила об аресте своего сотрудника и адвоката по подозрению в мошенничестве в отношении двух россиян, ожидавших экстрадиции в Россию. По данным грузинской телекомпании «Рустави-2», фигуранты дела якобы просили $300 тыс. за освобождение нижегородских депутатов у жены одного из них. Сейчас обоих братьев Глушковых в Грузии отпустили из-под стражи под залог.

Анастасия Еремина