Муниципальный долг муниципалитетов Удмуртии вырос за август на 90 млн рублей

Муниципальный долг муниципалитетов Удмуртии на 1 сентября 2019 года составил 6,54 млрд руб. Это на 90 млн руб. больше, чем месяц ранее, сообщает пресс-служба минфина республики.

Доля коммерческих кредитов в структуре долга выросла за месяц на 17% — на начало сентября она составила 95%. Доля бюджетных кредитов сократилась с 22% до 5%. По сравнению с началом года соотношение доли коммерческих и бюджетных кредитов изменилось на 26,2%, в связи с погашением муниципалитетами бюджетных кредитов за счет привлечения банковских кредитов.