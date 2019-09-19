Депутат заксобрания пробудет в СИЗО до 25 октября

Ленинский районный суд Перми сегодня продлил срок содержания под стражей депутату заксобрания Пермского края Илье Кузьмину. Он останется в СИЗО до 25 октября.

Напомним, господин Кузьмин был задержан 5 июня по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления и соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). Расследование касается предполагаемой инсценировки покушения на жизнь Ильи Кузьмина в феврале этого года. Тогда он заявил, что неизвестный стрелял в него из обреза. В итоге был задержан местный житель Эдуард Мельников. Позже задержанный заявил, что нападение было срежиссировано, а стрелял он холостыми. Сейчас господин Мельников и двое жительниц Соликамска проходят по делу обвиняемыми в пособничестве в совершении указанного преступления.

Изначально решением Соликамского городского суда господин Кузьмин был отправлен в СИЗО до 25 июля. При избрании меры пресечения следствие приобщило к материалам дела переписку матери депутата с одной из подозреваемых по делу, которую суд оценил как угрозы. При этом женщина в своих показаниях заявила, что опасается за свою жизнь и здоровье. Сам Илья Кузьмин ранее заявлял, что не согласен с версией следствия, и категорически отрицал свою вину.