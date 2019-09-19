Почти 7,5 тыс. жителей Челябинска остались без света из-за дождя и ветра

В Курчатовском районе Челябинска без электроснабжения остались 7,4 тыс. человек из-за аварии на электросетях. Ее причиной стали сильные дожди и ветер, сообщает пресс-служба компании «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Обнаружены повреждения двух воздушных линий электропередачи 110 кВ «Челябинская ТЭЦ-4-Шагол» и «Челябинская ТЭЦ-4-Аэродромная». Сейчас на линиях работают четыре ремонтно-восстановительные бригады. В энергокомпании введен особый режим работы. Электроснабжение всех потребителей будет восстановлено после завершения ремонта.