Гоночная команда сделала эксклюзивные Chevrolet Camaro для проката в Hertz

Компания Hertz, занимающаяся прокатом автомобилей, получила эксклюзивные спорткары Chevrolet Camaro, созданные гоночной командой Hendrick Motorsports.

750-сильный Hertz-Hendrick Motorsports Camaro ZL1 получил 6,2-литровый V8 с нагнетателем Callaway, особые колесные диски, накладки на пороги, вышитый на подголовниках сидений автограф гонщика Уильяма Байрона и эмблему Hendrick Motorsports, за которую пилот выступает под №24. Всего будет сделано 24 экземпляра такого автомобиля.

Еще 200 машин из лимитированной серии составят 480-сильные Hertz-Hendrick Motorsports Camaro SS, которые оформлены аналогично. При этом все спорткары, независимо от модификации, выполнены в традиционной для Hertz черно-желтой гамме.

Среди клиентов, которые будут арендовывать Chevrolet Camaro, созданные гоночной командой, разыграют один экземпляр Hertz-Hendrick Motorsports Camaro SS. Также пять человек получат возможности пройти курс обучения вождению на трассе Charlotte Motor Speedway под руководством Уильяма Байрона, стать гостем команды и побывать в Зале славы NASCAR.

Напомним, команда Hendrick Motorsports является 12-кратным чемпионом американской гоночной серии NASCAR Cup Series.