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Более 20 сотрудников каменской полиции скрывали свои доходы и имущество

Каменская городская прокуратура нашла грубые нарушения антикоррупционного законодательства действиях 21 офицера руководящего состава межмуниципального отдела полиции «Каменский», сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Должностные лица заведомо недостоверно и неполно предоставили сведения о своих о доходах, расходах и имуществе за прошлый год.

Так, сотрудники не указали в своих справках и справках супругов действующие счета в банках и находящуюся в собственности недвижимость.

Прокуратура вынесла начальнику отдела представление об устранении нарушений. Представление было удовлетворено. Всем полицейским, скрывшим свои доходы и имущество, объявили выговоры и предупредили о неполном служебном соответствии.

Дарья Голякова


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