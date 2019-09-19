Маслоэкстракционный завод построят в Новосибирской области за 2 млрд рублей

Компания «Трансхимэкспорт» планирует построить в Новосибирской области маслоэкстракционный завод. Соглашение о реализации инвестпроекта сегодня подписали губернатор Андрей Травников и глава компании Алексей Воротников на форуме «Технопром».

Проект предполагает модернизацию производственного комплекса Купинского элеватора, включая строительство завода и ввод в эксплуатацию новых емкостей для хранения сельхозкультур. Как сообщил “Ъ-Сибирь” руководитель ООО «Трансхимэкспорт» Алексей Воротников, инвестиции в проект составят 2-3 млрд руб. Реализовать его планируется в течение двух-трех лет.

«Речь идет о производстве масла и шрота из рапса, льна. Мощность переработки составит 500 т в сутки. Основной рынок сбыта — Новосибирская область»,— рассказал господин Воротников.

Оксана Павлова