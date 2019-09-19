Глава Медногорска уйдет в отставку по семейным обстоятельствам

Во вторник городской совета Медногорска рассмотрит заявление об уходе с поста главы города Дмитрия Садовенко. Об этом “Ъ-Волга” сообщили в приемной градоначальника.

Дмитрий Садовенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Покинуть пост он планирует по семейным обстоятельствам, уточнили в приемной главы Медногорска.

Зимой 2016 года Дмитрий Садовенко оказался в центре скандала из-за обильного снегопада, который стал причиной пробок на трассе Оренбург — Орск. На дороге образовались пробки высотой до 2 м. Спасателям пришлось эвакуировать из занесенных авто почти 90 человек, из которых 12 госпитализировали, еще один погиб.

Следствие проводило проверку по этому факту. Было возбуждено уголовное дело, обвинение по которому предъявили Дмитрию Садовенко. Впоследствии его оправдали.

Георгий Портнов