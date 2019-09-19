Четвертый год подряд в сентябре в Уфе соберутся специалисты дорожно-транспортной отрасли России. С 24 по 27 сентября 2019 года в ВДНХ ЭКСПО УФА при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации состоится IV Международный Форум и выставка «Транспорт Урала».

Транспорт Урала – единственное специализированное мероприятие в регионе, которое позволяет на единой экспо-площадке выстраивать диалог между государственными органами власти, бизнес-сообществом и специалистами транспортной индустрии не только на уровне Российской Федерации, но и на международном.

Выставка традиционно представит новую спецтехнику, легковые автомобили, а также последние достижения в области дорожной инфраструктуры и управления дорожным движением.

Мероприятия Форума приурочены к 95-летию дорожно-транспортного ведомства Республики Башкортостан.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Торжественное открытие Форума состоится 24 сентября, в этот день также пройдет ряд секций, касающихся разных аспектов реализации Национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги», интеллектуальных транспортных систем в России. Кроме того, планируется проведение Пленарного заседания, приуроченного ко Дню Куйбышевской железной дороги, в рамках которого предусмотрено подписание соглашений о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан и Куйбышевской железной дорогой – филиалом «РЖД».

Второй день откроет Технический тур на объект транспортной инфраструктуры - (Новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М5 «Урал» («Восточный выезд»). Отдельное внимание будет уделено развитию воздушного и водного транспорта.

Ключевым событием Форума «Транспорт Урала» станет Пленарное заседание «Региональные аспекты в реализации Национального проекта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Поволжье и Урале».

ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ

На открытой площади перед ВДНХ ЭКСПО УФА развернется широкая экспозиция специализированной техники отечественных и зарубежных производителей - дорожно-строительное оборудование и техника, легковой автотранспорт, техника для коммунального хозяйства и многое другое.

Среди заявленных участников экспозиции известные компании из Москвы - ДСК АВТОБАН (строительство и ремонт дорог и магистралей), Институт Гипростроймост (проектирование мостов), Меркатор Холдинг (спецтехника).

Большой раздел выставки представит дилеров мировых брендов автомобилей, в том числе КАМАЗ, ГАЗ, УАЗ, НЕФАЗ, VOLVO, IVECO, HYUNDAI, MERCEDES, PEUGEOT, ISUZU.

«Транспорт Урала» - это уникальный мультиформатный проект, который позволяет решить целый комплекс задач: установить новые контакты, проанализировать рынок, наладить коммуникационные межотраслевые и межрегиональные связи, расширить рынки сбыта.