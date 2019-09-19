Большинство челябинцев придерживаются левых политических взглядов

В Челябинске большинство горожан – более 40% – являются сторонниками левых политических взглядов. Таковы результаты исследования, проведенного социологами челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

В опросе участвовали 700 челябинцев старше 18 лет. Из них 28,7% заявили, что придерживаются социалистических и социал-демократических взглядов (государство должно обеспечивать социальную защиту населения в условиях рыночной экономики и частной собственности на средства производства). Большинство из них люди в возрасте 18-30 лет, по роду занятий – наемные работники со средним уровнем материальной обеспеченности. Коммунистические идеи (необходимо соблюдать классовые интересы, должна быть госсобственность на средства производства и госсистема распределения социальных благ) поддерживают 13,3% челябинцев. Чуть более 12% придерживаются аграрных взглядов (прежде всего, необходимо стимулировать развитие сельского хозяйства). Подобные взгляды близки мужчинам старше 50 лет, неработающим пенсионерам, люди с низкими доходами. Каждому десятому респонденту нравится «режим “твердой руки”». Как правило, так отвечают женщины, горожане в возрасте 31-50 лет, наемные работники со средним уровнем материальной обеспеченности. Еще 9% – это сторонники русских национально-патриотических взглядов. Чаще всего, это молодые люди с низкими уровнем доходов. Всего 4% придерживаются либеральных идей. Никаких политических взглядов не придерживаются 15% горожан. При этом по данным социологов год назад таких было 23,5%.