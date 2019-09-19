Врио главы Осинского городского округа стал представитель «Газпрома»

Дума Осинского городского округа назначила временно исполняющим обязанности главы городского округа сотрудника ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Алексея Григорьева. Его кандидатуру, по информации "Ъ-Прикамье", поддержали 8 человек. Главу Осинского района Якова Лузянина поддержали трое.

Четверо сторонников третьего претендента - советника главы Перми и экс-главы Осинского района Сергея Романова - в знак протеста покинули зал заседания и не участвовали в голосовании.



Напомним, депутаты краевого парламента поддержали инициативу о реорганизации поселений Осинского района в единый городской округ в феврале этого года. Выборы в думу городского округа состоялись 8 сентября. Сегодня состоялось первое заседание представительного органа. Глава муниципалитета будет избран депутатами из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.