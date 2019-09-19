Выработка электроэнергии в Удмуртии увеличилась на 3,5% за восемь месяцев 2019 года

В январе-августе 2019 года электростанции энергосистемы Удмуртии выработали 2,382 млрд кВт.ч электроэнергии. Это на 3,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба филиала АО «СО ЕЭС» — ОДУ Урала.

В то же время потребление электроэнергии составило 6,32 млрд кВт.ч. Это на 1,5% меньше, чем в январе-августе 2018 года.

Выработка электричества в августе составила 252,4 млн кВт.ч, что меньше, чем в августе 2018 года на 9,7%. Это связано со снижением выработки на Ижевской ТЭЦ-2 на 46,8%.