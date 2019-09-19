В Ленинском районе построят новый мост

В Саратове в районе Трофимовского моста будет построен новый путепровод. Об этом говорили вчера на заседании актива Ленинского района города.

Как доложил разработчик проекта реконструкции путепровода Трофимовский Виктор Морозов, объект эксплуатировался 50 лет, в настоящее время состояние конструкции оценивается как неудовлетворительное. Новый четырехполосный мост будет построен в течение года. Он предусматривает до шести полос для движения автомобилей на улице Шехурдина, расширение улицы 2-й Прокатной до четырех полос движения, создание новых развязок и безопасных переходов. Срок его эксплуатации составит не менее 100 лет.

На время реконструкции будет организовано двухполосное движение по боковым проездам улицы Шехурдина. Перекрытие основных полос запланировано только в июне-августе 2020 года.

Марина Ковалева