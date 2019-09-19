Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии

Радий Хабиров, работавший с октября 2018 года исполняющим обязанности главы Башкирии и набравший на выборах 8 сентября 82% голосов, сегодня официально вступил в должность главы региона. Церемония инаугурации проходит в здании Курултая республики. В ней принимают участие, в частности, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, первый президент республики Муртаза Рахимов, экс-глава региона Рустэм Хамитов, депутаты Курултая, лидеры религиозных организаций, члены предвыборного штаба и другие.

Радий Хабиров принес на русском и башкирском языках клятву, в которой обязался верно служить многонациональному народу республики, укреплять ее государственность, соблюдать Конституцию, гарантировать права и свободы человека.

После вручения удостоверения главы он также заявил, что подготовил программу развития региона на первую пятилетку, которая должна дать «четкие и осязаемые результаты». «Люди поедут в республику, а не из республики»,— пообещал он.

Спикер Курултая Константин Толкачев передал господину Хабирову два специальных экземпляра Конституции республики — на русском и башкирском языках, которые будут храниться в кабинете главы, а также флаги России и республики.

Ирина Самойлова