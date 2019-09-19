Мирный процесс забуксовал: на консультациях в Минске, в частности, не удалось согласовать детали политического урегулирования в Донбассе. Речь идет о так называемой «формуле Штайнмайера», на которой, как считается, настаивает Москва. Она, среди прочего, она предусматривает сначала выборы в непризнанных республиках, а лишь потом передачу Киеву контроля над границей с Россией. Украина настаивает на обратном порядке. Противоречия ставят под сомнение проведение саммита в «нормандском формате», а также личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что команда украинского президента толком не подготовилась к сложным переговорам.
Холодный душ для Владимира Зеленского — кавалерийский наскок не получается. То, что сейчас происходит, — проверка для нового украинского президента. Нельзя за один день сдвинуть то, что не решалось пять лет.
Прогнозировать судьбу нового мирного процесса бессмысленно. Однако предварительные выводы налицо. Никакого особенного плана у Владимира Александровича нет. Формула Зеленского вместо «формулы Штайнмайера» — это пока что красивые слова. По сути дела, Киев слово в слово повторил тезис времен Петра Порошенко. Он звучит так: мы не возражаем против «формулы Штайнмайера», но при ряде условий.
Среди таковых вывод с территории Украины, то есть из зоны конфликта, всех иностранных войск и иных вооруженных формирований с последующим восстановлением украинского контроля над границей с Россией в Донбассе. Это то, на что Москва никогда не пойдет. Фактически это означает капитуляцию ДНР и ЛНР.
Можно по-разному относиться к происходящим там процессам. Оправдывать или нет позицию Москвы. Однако абсолютно бесспорным является тот факт, что все эти годы в регионе шла война и гибли люди, в том числе и мирные граждане. Неужели в Киеве всерьез считают, что в Донецке и Луганске украинские подразделения встретят хлебом солью? И что после их входа не начнется масштабная зачистка территории от сепаратистов и сочувствующих? От одних натерпелись — теперь придут освободители. Никакие наблюдатели ОБСЕ здесь не помогут.
Возвращение Украины может быть лишь постепенным. Как именно это сделать? На то вы и политики, чтобы предлагать решения. По крайней мере, для начала неплохо бы ментально дотянуться до украинцев в Донбассе, как это предлагает президент страны. Не телевидение им проводить, а дать реальные гарантии безопасности, а уже потом брать под контроль границу.
Другой аспект — предложение Зеленского развести войска по всей линии соприкосновения, а не на конкретных участках. Хорошая идея, красивая. Осуществимо это? Нет, не осуществимо. Пример — пожалуйста, цитата министра иностранных дел Вадима Пристайко: «разведение войск в районе Станицы Луганской завершается, и сейчас в этом районе восстанавливают мост. Как только этот мост будет восстановлен, и по нему пойдет пассажиропоток, мы сможем двигаться в два следующих участка». Там все разрушено — война шла. Куда двигаться, куда выводить? Там каждый метр нужно обсуждать.
Однако все зависит не только от Зеленского. На компромиссы должна идти и Москва. Двигаться навстречу друг другу. Киев считает, что российская сторона диктует условия. Процесс могли бы подтолкнуть западные партнеры.
Но они должны вернуть Кремлю достойное членство в большом клубе мировых держав. Не в «восьмерке», а чтобы учитывались российские интересы, например, то, что Украина не вступит в НАТО. Вряд ли они на такое пойдут. А это значит, что прогноз негативный. Саммиты можно проводить сколько угодно, но решения не будет. Но инициатива все равно на стороне Зеленского — нужен просто нестандартный ход.
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