Переговоры с Теодором Курентзисом к 19 сентября властям завершить не удалось

Сегодня истек срок, который ставил бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис на проведение переговоров о его руководстве Дягилевским фестивалем. После этого он намерен был отказаться от участия в организации и проведении фестиваля, если минкульт не заключит с ним соглашение.

По данным источника, близкого к краевым властям, никаких контактов между минкультом и музыкантом не произошло.

В музыкальном коллективе Теодора Курентзиса MusicAeterna сообщили, что «никаких новостей пока нет».

В минкульте края ситуацию пообещали прокомментировать позже. По данным «Ъ-Прикамье», переговоры все же идут и сейчас стороны не намерены «светить процесс».

Гендиректор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов сообщил «Ъ-Прикамье», что принял решение о том, что «театр открыт для Теодора и в качестве художественного руководителя, и в качестве дирижера-хедлайнера»:

«Пусть маэстро сам принимает для себя оптимальное решение».





Напомним, что в основе противоречий между минкультом и господином Курентизсом – контракт. Ведомство считает, что он должен быть подписан с театром, музыкант готов сотрудничать только с министерством.