Ura.ru: Экс-глава краевого УФСКН стал мировым судьей

19 сентября, четверг
Бывший начальник Управления ФСКН по Пермскому краю Александр Малиновский стал мировым судьей, сообщает «Ura.ru». По данным источника, кандидатуру Малиновского единогласно одобрили депутаты краевого парламента.
Господин Малиновский будет работать на участке №1 Ординского района Пермского края. Срок его полномочий составляет три года.
Напомним, Александр Малиновский был начальником Управления ФСКН по Пермскому краю до 2016 года. После ликвидации структуры и присоединения ее к МВД возглавил управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю. В конце 2018 года вышел на пенсию.