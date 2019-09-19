С проспекта Ленина в Челябинске уберут серые дорожные заборы

В Челябинске на проспекте Ленина демонтируют дорожные ограждения от улицы Лесопарковой до Володарского. Решение приняла администрация Центрального забора на основании опроса жителей, проведенного на портале электронных голосований «Активный житель74». Более половины челябинцев высказались против серых ограждений вдоль магистрали, сообщает мэрия.

Заборы уберут в рамках благоустройства пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина протяженностью в 1,5 км. На участке от улицы Володарского до памятника Курчатову создадут дополнительные места для тихого отдыха, поставят цветники и малые архитектурные формы.

«Пора избавляться от лишних ограждений. Тем более в данном месте они не нужны в качестве защиты. Вдоль дороги есть хороший широкий газон, растут взрослые деревья. Постепенно, по мере проведения работ, будем убирать эти конструкции. А в зонах пешеходных переходов установим стационарные столбики для безопасности»,- сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.