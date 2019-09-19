РБК: Минэкономики создает структуру по работе с гражданским обществом в СНГ и ЕАЭС

В Министерстве экономического развития РФ появится новая структура, отвечающая за гуманитарные и общественные проекты в странах ЕАЭС и СНГ. Ее возглавит главный советник департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества кремлевского управления общественных проектов Яна Лантратова, сообщает РБК со ссылкой на источники. Собеседники издания называют это для нее повышением.

Новая структура в составе министерства будет заниматься организацией профильных форумов и фестивалей. Предполагается, что она дополнит экономическую интеграцию общественно-культурным направлением. Подразделение будет работать с НКО, молодежными проектами и правозащитниками.

Новая структура будет взаимодействовать с замминистра Михаилом Бабичем, но работать автономно от него, сообщает РБК.

Госпожа Лантратова в 2010–2013 годах координировала проект «Я — доброволец» «"Молодой гвардии" Единой России». Также она работала в ОНФ, возглавляла «Союз добровольцев России». В 2012 году она стала инициатором создания рабочей группы «памяти Димы Яковлева», что должно было стать ответом на «список Магнитского». Госпожа Лантратова публично поддерживала «закон Димы Яковлева». «Я считаю, что этот закон даст нам только толчок в развитии ситуации в России и (позволит) перестать признавать свою никчемность и наконец-то не на простой выход идти — надо всех детей отдать и все — а действительно изменить что-то у нас в стране, потому что это позор»,— говорила госпожа Лантратова (цитата по РИА «Новости»).

В 2013 году вместе с господином Бабичем она создала совет по вопросам семьи и профилактике социального сиротства. Расследовала издевательства над детьми в детских домах, готовила доклады о распространении криминальной субкультуры АУЕ. В 2015 году Лантратову назначили ответственным секретарем СПЧ, с 2017-го она работает в Кремле.

Подробнее об инициативе создать рабочую группу «памяти Димы Яковлева» — в материале “Ъ” «Совет по правам человека ответит на "список Магнитского"».

О назначении Яны Лантратовой в администрацию президента — в публикации “Ъ” «Сергей Кириенко положился на женщин».