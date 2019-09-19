Из Кургана могут запустить рейсы в Санкт-Петербург, Симферополь и Сочи

На совещании полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и губернатора Курганской области Вадима Шумкова с представителями компании «Аэрофьюлз групп», владеющей аэропортом в Кургане, приняли проект «дорожной карты», который предусматривает расширение маршрутной сети.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, достигнута договоренность, что курганский аэропорт обеспечит открытие второго рейса Курган – Москва. Предполагается, что он появится в марте и будет вечерним. Помимо этого, прорабатывается вопрос об открытии рейсов до Санкт-Петербурга и северных городов – Надыма, Нового Уренгоя и Сургута. Летом планируется открыть рейсы в Симферополь и Сочи.

Также «Аэрофьюлз групп» намерена инвестировать в модернизацию аэропорта. В этом году отремонтируют здание аэровокзала.

Сейчас в курганском аэропорту всего один рейс – авиакомпания Utair выполняет ежедневные перелеты в Москву.