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Прокуратура потребовала выделить автобус для школьников «Салават купере»

Прокуратура Кировского района Казани проверила коллективное обращение жителей ЖК «Салават Купере», попросивших выделить автобус для местных школьников, передает пресс-служба надзорного органа.

Как показала проверка, территория обслуживания школы №57 в поселке Залесный была расширена за счет жителей ЖК «Салават Купере». В результате начальные классы учреждения пополнили 87 школьников. При этом путь от дома до учебного заведения для детей из ЖК «Салават Купере» составляет около 3 км. Кроме того, детям приходится по дороге преодолевать два подземных перехода, говорится в сообщении прокуратуры.

Однако, согласно санитарным требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, школа должна быть в пешей доступности, а органы местного самоуправления обязаны организовать предоставление общедоступного и бесплатного образования всех уровней. Поэтому власти должны были выделить школе дополнительный автобус с водителем, но не сделали этого, уточнили в надзорном ведомстве.

Требование прокуратуры о выделении автобуса для школьников «Салават купере» находится на стадии рассмотрения.

"Ъ-Казань"


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