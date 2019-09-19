Дмитрий Кобылкин: в России не разрабатываются 7 млрд тонн нефти

7 млрд т нефти в России не вовлечены в разработку, сообщил министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин на совещании по вопросам состояния и использования ресурсной базы Западной Сибири при участии представителей ФАУ «Западно-Сибирский НИИ геологии и геофизики», Роснедр, Росприроднадзора и ФБУ «ГКЗ».

По словам министра, для уменьшения рисков по добыче необходим «непрерывный мониторинг выполнения показателей по каждому месторождению». Господин Кобылкин также напомнил, что на стратегических для ТЭК регионах «тюменской матрешки» 55,8% остаточных запасов нефти — трудноизвлекаемые. Кроме того, перед государством сейчас стоит задача «качественного лицензирования предварительно оцененных участков нераспределенного фонда путем проведения аукционов».

Мария Арабей