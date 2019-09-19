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Авиатор заплатит за несанкционированный полет на Алтае

Пилот дельталета «Фрегат» оштрафован на 34 тыс. руб. за несанкционированный полет над территорией курортной зоны «Манжерок» в Майминском районе Республики Алтай. Об этом сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Несанкционированный полет совершен 30 июля жителем Барнаула. По данным прокуратуры, авиатор не уведомил Алтайский центр организации воздушного движения о предстоящем полете. К тому же сам летчик не имел удостоверения пилота. К собственнику воздушного судна в суд предъявлен иск о запрете его эксплуатации: дельталет не имел сертификата летной годности.

Илья Николаев


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