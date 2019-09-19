Первый дом в Перми получит субсидию из федерального бюджета на энергоэффективный ремонт

Жители дома на ул. Уфимской, 14 в Перми смогут возместить затраты на энергоэффективный капремонт за счет средств федерального бюджета. Это первая заявка из Перми, одобренная Фондом содействия реформированию ЖКХ.

В рамках капремонта в пятиэтажном доме 1972 года постройки установлена система автоматического регулирования теплоснабжения. Общая стоимость работ составила 500 тыс. руб., прогноз годовой экономии – 311,4 тыс. руб. за отопительный период. Размер субсидии - 400 тыс. руб. Таким образом, система регулирования подачи тепла обойдется в 100 тыс. руб.

Размер субсидии зависит от объема экономии ресурсов и компенсации процентов за пользование заемных средств, если таковые были привлечены за счет средств госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» на проведение капремонта. Размер субсидии может достигать 80% от затрат и до 5 млн руб. на дом.