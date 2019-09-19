Свердловским промпредприятиям могут снизить ставку по налогу до 10%

В 2020 году промышленным предприятиям Свердловской области могут снизить ставку по налогу до 10%. Об этом рассказала министр инвестиций и развития Виктория Казакова в рамках Тюменского нефтегазового форума-2019.

Сегодня федеральное законодательство предусматривает инструментарий поддержки региональных инвестиционных проектов, отметила госпожа Казакова. До окончания 2019 года будет сформировано предложение, оформленное в законопроект. «В прошлом году мы в пилотном режиме мы реализовали этот инструмент поддержки для отдельных проектов, связанных с развитием туристической индустрией. С 2020 года этот инструмент заработает для промышленных предприятий»,— добавила она.

По словам госпожи Казаковой, статус регионального инвестиционного проекта позволяет предприятиям снизить ставку по налогу на прибыль до 10% в его региональном компоненте. Региональный компонент налога на прибыль — 17%. В рамках приоритетных инвестиционных проектов ставка равна 13,5%. Новый региональный инвестиционный проект должен реализовываться в промышленном производстве с объемом инвестиций от 50 млн руб.

ТНФ-2019 проходит в Тюмени с 17 по 19 сентября. В этом году на форум зарегистрировались более 3,2 тыс. человек, среди которых представители 22 стран и 34 регионов России. Не считая культурную программу, всего организовано около 30 круглых столов, панельных и стратегических сессий.

Мария Арабей, Тюмень